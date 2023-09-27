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Актер Денис Шведов назвал режиссера сериала «Иванько» диктатором и узурпатором

Актер Денис Шведов назвал режиссера сериала «Иванько» диктатором и узурпатором

Известный российский актер Денис Шведов, прославившийся благодаря участию в сериалах «Бывшие» и «Мажор», в интервью для журнала Hello! охарактеризовал Ксению Воронину — режиссера комедийного сериала «Иванько» — как диктатора, тирана и узурпатора.

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