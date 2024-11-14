Оправдание насилия

Вся эта статься будет оправданием насилия. Скажу даже еще хуже и страшнее для современного обывателя (чьи мозги промыты до состояния рафинада идиотской псевдопсихологической пропагандой, не имеющей ничего общего ни с психологией как наукой, ни с психотерапией как практикой): эта статья будет, в частности, оправдывать даже «домашнее насилие».