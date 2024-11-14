ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
ГлавнаяБлогПравила сайтаВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 643 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Кот Рыжый
    А вот вы что то не замечаете, что она выдумывает в мой адрес! Проявляете =женскую солидарность=? Она потратила нескол...Мудроженственност...
  • Ольга Гусева
    Да пофиг, плохая или хорошая. Квартира автора. И точка. В суд, конечно. И на выселение. Незаконное владение чужим иму...Осталась без квар...
  • Ольга Гусева
    Больные на всю голову люди. Детей лишили социума. Религия - прикрытие. Раз пишут нелестно, значит фальшивые ценности ...Герман Стерлигов ...

Оправдание насилия

Оправдание насилия

Вся эта статься будет оправданием насилия. Скажу даже еще хуже и страшнее для современного обывателя (чьи мозги промыты до состояния рафинада идиотской псевдопсихологической пропагандой, не имеющей ничего общего ни с психологией как наукой, ни с психотерапией как практикой): эта статья будет, в частности, оправдывать даже «домашнее насилие».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх