Оправдание насилия

Вся эта статься будет оправданием насилия. Скажу даже еще хуже и страшнее для современного обывателя (чьи мозги промыты до состояния рафинада идиотской псевдопсихологической пропагандой, не имеющей ничего общего ни с психологией как наукой, ни с психотерапией как практикой): эта статья будет, в частности, оправдывать даже «домашнее насилие».
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