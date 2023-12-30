Рецепты вторых блюд 17

Картофельные сырники Необычный рецепт солёных сырников с картофельным пюре! Творог и картофельное пюре берутся в примерно одинаковых пропорциях, поэтому во вкусе сырников хорошо ощущается и творожная, и картофельная составляющие.
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