Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Рецепты вторых блюд 17

Рецепты вторых блюд 17

Картофельные сырники Необычный рецепт солёных сырников с картофельным пюре! Творог и картофельное пюре берутся в примерно одинаковых пропорциях, поэтому во вкусе сырников хорошо ощущается и творожная, и картофельная составляющие.

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