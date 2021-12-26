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Посол Турции внес ясность в изменения визового режима с Таджикистаном

Посол Турции внес ясность в изменения визового режима с Таджикистаном

Неточность при описании в новостях подробностей отмены виз между Таджикистаном и Турцией разъяснил посол Турции в Таджикистане Эмре Зеки Карагел, 24 декабря сообщает агентство Таджикистана Avesta со ссылкой на официальное письмо от турецкого посла.

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