Посол Турции внес ясность в изменения визового режима с Таджикистаном

Неточность при описании в новостях подробностей отмены виз между Таджикистаном и Турцией разъяснил посол Турции в Таджикистане Эмре Зеки Карагел, 24 декабря сообщает агентство Таджикистана Avesta со ссылкой на официальное письмо от турецкого посла.