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Царьград

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«Трамп, не дави»: Львовский облсовет запретил Трампу давить на Украину

«Трамп, не дави»: Львовский облсовет запретил Трампу давить на Украину

Депутаты Львовского облсовета потребовали у Трампа, чтобы тот прекратил давление на Украину и Зеленского.

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