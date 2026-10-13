«Трамп, не дави»: Львовский облсовет запретил Трампу давить на Украину

Депутаты Львовского облсовета потребовали у Трампа, чтобы тот прекратил давление на Украину и Зеленского.
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Похоже... видя ситуацию, бендеро-западенцы сливают страну - что бы отойти своими областями в европию... отдаться Польше, Румынии, Венгрии.