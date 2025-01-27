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Перспективы поставок азербайджанского газа через Украину в Европу оценили

Перспективы поставок азербайджанского газа через Украину в Европу оценили

Вероятность начала транзита азербайджанского газа вместо российского через Украину в Европу крайне мала, считает эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

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