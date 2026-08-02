Грузоперевозки ...
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Грузоперевозки ...

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Инспектор требует ЭПД — как водителю защитить себя после новых разъяснений МВД и Ространснадзора

Инспектор требует ЭПД — как водителю защитить себя после новых разъяснений МВД и Ространснадзора

В 2026 году требования к оформлению перевозок в России становятся строже: сотрудники ГИБДД и Ространснадзора уделяют больше внимания проверке электронных документов, в том числе электронных перевозочных документов (ЭПД).

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