Инспектор требует ЭПД — как водителю защитить себя после новых разъяснений МВД и Ространснадзора

В 2026 году требования к оформлению перевозок в России становятся строже: сотрудники ГИБДД и Ространснадзора уделяют больше внимания проверке электронных документов, в том числе электронных перевозочных документов (ЭПД).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии