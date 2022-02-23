Начало трансляции первого дня тестов Формулы 1 в Барселоне в 10:50 по мск

Начало трансляции первого дня тестов Формулы 1 в Барселоне в 10:50 по мскtwitter.com/Circuitcat_engВ среду, 23 февраля, в 11:00 по московскому времени на трассе Барселона-Каталония стартует первый день предсезонных тестов Формулы 1 в 2022 году.