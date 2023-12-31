«Спасибо за маленькое счастье!» Брутян показала Прилучного с маленьким крохой на руках

Актриса призналась,что год для нее стал счастливым, благодаря рождению малыша. Павел Прилучный в прошлом году женился на актрисе Зепюр Брутян, а уже в апреле у супругов родился общий первенец — сын Микаэль.
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