Минобороны начинает формировать новые военно-строительные подразделения Штатная численность ВС РФ увеличена на 27 тысяч человек.
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Минобороны начинает формировать новые военно-строительные подразделения Штатная численность ВС РФ увеличена на 27 тысяч человек.
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