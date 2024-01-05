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Sky News: Россия возьмет под контроль Одессу во время наступления в 2024 году

Sky News: Россия возьмет под контроль Одессу во время наступления в 2024 году

Усталость Запада от конфликта на Украине может подвигнуть российскую армию перейти в наступление. Прогноз об этом озвучил британский телеканал Sky News.

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Комментарии
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Ваша Светлость
Что значит &quot;взять под контроль Харьков и Одессу&quot;? Тут более уместна другая формулировка - Российская Армия вернёт в Россию исконо русские Харьков, Одессу и другие города, Куев в том числе!
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19 час.
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yumashev
Наименьший ущерб Россия получит, если окружит Украину отрезав все внешние коммуникации и сменит центральное управление. Уже сейчас надо доводить до украинцев информацию о запуске производств, социально бытовых изменениях и т.п. в Крыму, Донецке, Луганске и территориях.
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19 час.

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