Вербное воскресенье: традиции, приметы и запреты одного из самых светлых праздников весны Ирина Валькова13 апреля 2025 года православные христиане отмечают Вербное воскресенье — праздник, наполненный глубоким духовным смыслом, символами весны и надежды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Украинская военка в руинах после ночного шквала ударов ВС РФ, что-то жуткое разорвало самолеты и паровозы ВСУ
- «Герани» взорвали тайную базу «мушкетеров» из Парижа: Карта специальной военной операции на Украине на 10 апреля 2025 года и анализ событий в мире
- «Русские всё глубже заходят в Сумскую область»: В НАТО запросили срочный разговор с Путиным
Свежие комментарии