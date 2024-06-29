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Царьград

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А если токсин был принесён извне? Детали расследования дела о ботулизме в регионах России

А если токсин был принесён извне? Детали расследования дела о ботулизме в регионах России

Пострадавшие с ботулизмом до сих пор находятся в больницах регионов России. Впереди долгая реабилитация - она занимает до полугода.

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