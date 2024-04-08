В алтайском правительстве отреагировали на призыв Малинковича вооружить губернаторов

Инициативу также прокомментировали главы Орловской и Калининградской областей Пресс-служба главы Алтайского края отказалась официально комментировать призыв депутата регионального Заксобрания и лидера "Коммунистов России" Сергея Малинковича выдать оружие губернаторам.
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