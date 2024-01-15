Законопроект о запрете треш-стримов внесли на рассмотрение в Госдуму

Председатель комиссии Совета Федерации Российской Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что треш-стримы, в ходе которых транслируются издевательства над людьми и животными, опасны и отвратительны, в связи с чем в Совете Федерации был поставлен вопрос об ужесточении наказания за подобного рода деятельность.
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