Два в одном: российские учёные сконструировали новый проходческий вагон для прокладки тоннелей

Учёные из Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) сконструировали новый проходческий вагон для вывоза породы на поверхность при прокладке подземных тоннелей — например, во время строительства метрополитена.
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