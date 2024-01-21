Объяснено задержание рэперов на концерте в Петербурге

МВД: рэперов Baby Melo и Badri задержали на концерте в Петербурге из-за жалоб Рэперов Гогу Меладзе (Baby Melo) и Орхана Ахмедова (Badri) задержали во время концерта в Санкт-Петербурге из-за жалоб граждан.