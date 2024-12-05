💼 В Уфе стартует VI Ялтинский международный экономический форум Его проводят впервые за пять лет. На площадке форума открылся ещё один стенд Крыма, где представлены вино и сыр производителей полуострова.
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💼 В Уфе стартует VI Ялтинский международный экономический форум Его проводят впервые за пять лет. На площадке форума открылся ещё один стенд Крыма, где представлены вино и сыр производителей полуострова.