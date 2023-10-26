На Смоленщине возвели 7 ФОКов

С 2019 года смоляне наблюдают, как спортивная инфраструктура региона меняется в лучшую сторону Семь ФОКов появились в Смоленской области с 2019 года - их построили в Смоленске и ряде районов региона, сообщает Министерство спорта Смоленской области.
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