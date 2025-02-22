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Выставка рисунков на экологическую тематику.

Выставка рисунков на экологическую тематику.

Совместная работа родителей и воспитанников направлена на привлечение внимания к проблемам сохранения окружающей среды, воспитание бережного и внимательного отношения к природе, формирование основ экологической культуры.

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