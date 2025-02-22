Выставка рисунков на экологическую тематику.

Совместная работа родителей и воспитанников направлена на привлечение внимания к проблемам сохранения окружающей среды, воспитание бережного и внимательного отношения к природе, формирование основ экологической культуры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии