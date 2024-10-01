Перестановка стульев на тонущем «Титанике»: министр обороны Украины отправил в отставку трех заместителей и госсекретаря В высших, и не только, киевских властных кругах продолжается своего рода чистка.
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Перестановка стульев на тонущем «Титанике»: министр обороны Украины отправил в отставку трех заместителей и госсекретаря В высших, и не только, киевских властных кругах продолжается своего рода чистка.
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