Водители из Приангарья чаще всего нарушают ПДД летом

В 2024 году Почта России обработала в Иркутской области около 1,6 млн уведомлений о штрафах ГИБДД. Количество уведомлений варьируется в зависимости от сезона: пики приходятся на апрель и май — 208 тысяч, а также июль — 240 тысяч.