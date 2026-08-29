Радимов про Талалаева: «Не скажу, что он хороший… Неплохой, нормальный тренер»

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов высказался о главном тренере «Балтики» Андрее Талалаеве, который на этой неделе за оскорбительные жесты в матче 5-го тура российской Премьер-лиги с «Рубином» (1:1) был дисквалифицирован на 4 матча чемпионата России и оштрафован на 400 тысяч рублей.
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