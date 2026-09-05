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ЦСКА пошутил над «Газпром Ареной» после победы над «Зенитом»: речь о Канье Уэсте

ЦСКА пошутил над «Газпром Ареной» после победы над «Зенитом»: речь о Канье Уэсте

Скандал с выступлением Канье Уэстом на «Газпром Арене» (или его отменой — все уже запутались) решили прокомментировать в ЦСКА.

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