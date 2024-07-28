Новоаннинские военные моряки традиционно соберутся в праздничный день вместе, чтобы вспомнить годы службы и боевых товарищей.
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Новоаннинские военные моряки традиционно соберутся в праздничный день вместе, чтобы вспомнить годы службы и боевых товарищей.