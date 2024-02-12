Чехов принял первенство по кекусин-кан в дисциплине кумите

Почти 1000 участников из 10 стран мира, в том числе Белоруссии, Турции, Казахстана, Кувейта, Армении, Таджикистана, Азербайджана приехали в Чехов на международный турнир по кекусин-кан в дисциплине кумите.
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