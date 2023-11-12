Чемпионка ОИ-2006 Навка призвала атлетов стремиться к участию в Играх в Париже

Олимпийская чемпионка 2006 года по фигурному катанию Татьяна Навка в интервью Sport24 заявила, что российские спортсмены при наличии малейших шансов для участия в ОИ-2024 в Париже должны постараться их использовать.
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