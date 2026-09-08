Reuters: США намерены получить доступ к золоту Венесуэлы

Администрация действующего главы Белого дома Дональда Трампа намерена расширить доступ к минеральным богатствам Венесуэлы, включая золото, что свидетельствует о стремлении Вашингтона диверсифицировать интерес к природным ресурсам страны за рамки нефти.
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