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Рыбакина сравнила первую строчку рейтинга и титулы «Больших шлемов»: «В основном думаешь именно о титулах – было бы здорово сказать: «Я выиграла 3 из 4 ТБШ»

Елена Рыбакина сравнила достижение первой строчки рейтинга с выигранными титулами на «Больших шлемах».

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