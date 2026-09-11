В Брянской области женщина чуть не сгорела заживо, пытаясь разжечь мангал

В Брянской области женщина разжигала мангал и вспыхнула сама, чуть не сгорев заживо. Об этом со ссылкой на ГУ МЧС России по региону сообщает РИА Новости.
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