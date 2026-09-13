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Татар-информ

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Путин: базовые ценности БРИКС привлекательны для многих в мире

Путин: базовые ценности БРИКС привлекательны для многих в мире

Интерес международного сообщества к деятельности БРИКС продолжает расти. Базовые ценности объединения привлекательны для многих в мире, заявил Президент России Владимир Путин, выступая на заседании в формате «аутрич» саммита БРИКС плюс.

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