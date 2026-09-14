Парни в ластах: хуситы объявили о завершении операции по взятию запада Йемена Движение «Ансар Аллах» официально заявило о закреплении на западе Йемена, у выхода к одному.
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