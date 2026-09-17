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Газета.ру

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Академия "Краснодара" выплатит 130 тысяч рублей семье из Иркутска

Академия "Краснодара" выплатит 130 тысяч рублей семье из Иркутска

Академию «Краснодара» обязали в суде выплатить 130 тысяч рублей семье из Иркутска за то, что отчислили из команды травмированного ребенка, отказавшись от оплаты лечения, передает Mash на спорте.

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