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МИД России предъявил Британии список нарушаемых королевством обязательств

МИД России 18 сентября предъявил послу Великобритании Дейни Долакии список нарушаемых королевством обязательств.

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