Иностранная преступность распоясалась и не подчиняется никаким законам

“На что они надеются?”: банда молодых мигрантов из Купчино повторяет судьбу “азербайджанской мафии” NIKOLAY GYNGAZOV/GLOBALLOOKPRESS Подростки-мигранты, которые, чувствуя себя безнаказанными, избивали людей в Купчино и снимали всё на камеру, повторяют судьбу “азербайджанской мафии”.