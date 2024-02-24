Театр абсурда
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Театр абсурда

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Иностранная преступность распоясалась и не подчиняется никаким законам

Иностранная преступность распоясалась и не подчиняется никаким законам

“На что они надеются?”: банда молодых мигрантов из Купчино повторяет судьбу “азербайджанской мафии” NIKOLAY GYNGAZOV/GLOBALLOOKPRESS Подростки-мигранты, которые, чувствуя себя безнаказанными, избивали людей в Купчино и снимали всё на камеру, повторяют судьбу “азербайджанской мафии”.

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Комментарии
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GK
Gennadiy Kozyrev
Внутри России надо проводить СВО по её зачистки от иностранных бандитов. Власти наводнили стану чужими людьми, в угоду олигархам. А страдают простые граждане.
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18 час.
Елена Пан
Давно месиныс властям пора укжесточить правила жизни  и пове
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17 час.
ЕП
Елена Пан
дения мигрантов. местным. Простите за опечатку, пжл
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17 час.

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