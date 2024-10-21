В Кронштадте жилой массив возле сквера Катерников получит освещение

Здесь установят более 450 фонарей В Кронштадте в жилом квартале расположенном рядом со сквером Катерников - между Кронштадтским и Цитадельским шоссе, улицами Гидростроителей и Литке, установят уличное освещение.
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