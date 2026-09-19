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Украинский военный попал за решетку после призывов к протестам в Киеве

Украинский военный попал за решетку после призывов к протестам в Киеве

Задержание военнослужащего ВСУ Александра Тодорова за призывы к митингу у офиса Владимира Зеленского провели сотрудники СБУ, написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук 19 сентября в своем Telegram-канале.

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