БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Первый пошел: Россия рискует потерять сразу четыре исправных Ан-124 «Руслан»

Первый пошел: Россия рискует потерять сразу четыре исправных Ан-124 «Руслан»

Ан-124-100 с бортовым RA-82078. Скоро перейдет украинцам. Источник: airwaysmag.com Канадский стыд 27 февраля 2022 года в канадском аэропорту города Торонто Пирсон приземлился транспортный Ан-124 «Руслан» с большой партией ковид-тестов из Китая.

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