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Что произошло в Курской области за ночь: рекорд по уничтожению НАТОвской техники за всю СВО

Что произошло в Курской области за ночь: рекорд по уничтожению НАТОвской техники за всю СВО

За сутки в районах Мартыновки и Суджанского направления бойцы спецназа «Ахмат», действуя вместе с подразделениями 2-й бригады спецназа и ССО Министерства обороны России, смогли уничтожить значительное количество вражеской техники: 1 танк, 7 бронетранспортеров и боевых машин пехоты, 13 боевых бронированных машин различных типов, 1 грузовик, 1 микроавтобус, 9 пикапов, артиллерийское орудие Д-30.

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