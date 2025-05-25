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Русская весна

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Германия хочет запретить въезд семьям беженцев

Германия хочет запретить въезд семьям беженцев

В Германии рассматривается законопроект, согласно которому беженцам без определенного правового статуса будет воспрещено подавать запрос на воссоединение с семьёй, ранее такой возможностью пользовались до одной тысячи человек в месяц, сообщил газете Bild министр внутренних дел страны Александр Добриндт.

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