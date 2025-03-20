Свадьбу отменили в последний момент: почему Настасья Самбурская рассталась с женихом

Настасья Самбурская рассталась с очередным возлюбленным. Что стало причиной их размолвки? И почему артистке не везет в личной жизни? Из-за чего распался первый брак знаменитости? В чем певица обвинила экс-супруга Кирилла Дыцевича? И правда, что она решила заморозить свои яйцеклетки? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».