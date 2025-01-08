Владимир Плющев: «У СКА есть исполнители высокого уровня. Привести таких игроков к единому знаменателю не очень просто, надо время»

«СКА укомплектован игроками, которые готовы решать большие задачи. Это совершенно однозначно. Надо отдать должное селекционной работе, сегодня у СКА есть исполнители высокого уровня, хотя им не всегда хватает стабильности.
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