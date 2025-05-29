Литовские пловцы отказались встать на пьедестал с россиянами в Тайване

Литовские пловцы отказались от церемонии награждения с участием российских спортсменок, выступавших под национальным флагом на Всемирных играх ветеранов спорта (World Masters Games 2025) в Китайском Тайбэе (Тайвани).
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