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Джо Коул сказал, что ФИФА «подсознательно» хочет, чтобы Месси вышел в финал ЧМ. Оби Микел ответил: «Я не верю в этот бред. Эту фигню придумали фанаты Роналду»

Экс-игроки «Челси» Джо Коул и Джон Оби Микел разошлись во мнениях по поводу позиции ФИФА относительно возможного выхода Лионеля Месси в финал чемпионата мира-2026.

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