Единовременные выплаты пострадавшим при ЧС хотят увеличить вдвое

МЧС России по поручению президента подготовило проект постановления, согласно которому размер единовременных денежных выплат и пособий гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций (ЧС), будет увеличен вдвое.
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