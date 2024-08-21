Geely Monjaro стал самым популярным авто в России с автоматической коробкой переключения передач, по данным «Авито Авто»

Самые популярные автомобили с автоматической коробкой переключения передач в России по итогам семи месяцев 2024 года назвали эксперты «Авито Авто», которые проанализировали данные по предложению, спросу и ценам.
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