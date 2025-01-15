Рост в 193 раза. Россия закупила у Индии пылесосы на рекордную сумму

Также выросли продажи деталей для электрогенераторов и аккумуляторов Россия в январе – октябре прошлого года закупила у Индии пылесосы на 3,86 млн долларов, что стало рекордным показателем в истории взаимной торговли для этого товара, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные индийской статистической службы.