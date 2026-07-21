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«Мелбет» и «Локомотив-Кубань» завершили сотрудничество. В 2025-м стороны подписали контракт на 3 года («24 секунды»)

«Мелбет» перестал быть беттинг-партером «Локомотива-Кубани». По данным телеграм-канала «24 секунды», краснодарский баскетбольный клуб убрал упоминания букмекера с официального сайта.

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