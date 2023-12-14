Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 942 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alexander Kozlov
    Вот не надо врать! Я родился в 1950 году, полжизни прожил при социализме. Плохое было из-за перерожденцев во власти. ..."Богатое сытое" п...
  • Игорь Доржиев
    Статья-дешевка.Жил в Магнитке,шестеро детей,мама работала на аглофабрике,батя там же электриком.Жили не богато,даже х..."Богатое сытое" п...
  • Надежда Кувыкина
    Да, все так, но!!! Они зарабатываю в России и им не мешают!!!!Зарабатывать этом...

Акунин еа пранке удивился, почему его не забанили в России

В разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом Чхартишвили удивляется, почему его до сих пор продают в России:«У них там сидит какой-то очень умный и хитрый человек: они никого из нас – иноагентов – не запретили», поэтому его книги продолжают бить рекорды продаж в России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх