«Колеблющаяся страна». Россия и Запад начали битву за Турцию

Турция начинает играть все более активную роль в геополитике, пишет The National Interest. В то же время она становится очень важным союзником сразу для двух противоборствующих блоков — НАТО и союза России, Китая и Ирана.
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